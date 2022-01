Deutsches Doppel gewinnt Rodelweltcup in Lettland

Eggert/Benecken bauen Tausendstel-Vorsprung aus

Die Weltcupführenden Andris und Juris Šics hatten nach dem ersten Durchgang nur acht Tausendstel Rückstand auf die aktuellen Weltmeister Eggert/Benecken. Im zweiten warfen sie den beiden Deutschen mit Laufbestzeit den Fehdehandschuh hin.

Doch Eggert/Benecken, die beim letzten Weltcup in Winterberg nach einem Sturz ohne Punkte geblieben waren, konterten und bauten ihren Vorsprung aus. Nach dem Auftakterfolg in China und einem Sprintsieg in Innsbruck ist das der dritte Saisonerfolg für beide.

Wendl/Arlt schieben sich im zweiten Durchgang vor

Die Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt auf Platz waren sauer nach dem ersten Durchgang. Da hatten sie nach gutem Start zunächst in Führung gelegen, verloren dann aber die Linie und waren zunächst nur Vierter. Der Finaldurchgang war zwar auch nicht ohne Fehler, aber deutlich besser.

Das dritte deutsche Doppel Robin Geueke/David Gamm kam mit der Bahn nicht zurecht und landete auf dem 17. Platz.

dko | Stand: 08.01.2022, 13:34