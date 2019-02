Doppelsitzer Eggert/Benecken holen Gesamtweltcup

Wettkampf lief nicht optimal

Eggert/Benecken waren mit vier ersten und fünf zweiten Plätzen sowie dem Gewinn des WM-Titels in Winterberg das konstanteste Doppel der Saison. Die Thüringer sicherten sich den Gesamtsieg im Weltcup zum dritten Mal in Folge. Bei Toni Eggert war die Freude im ARD-Interview dennoch nicht ungetrübt: "Jetzt haben wir es geschafft, aber mit dem Rennen sind wir überhaupt nicht zufrieden. Im ersten Lauf hatten wir Probleme am Start, die Zeit im zweiten Durchgang kann ich mir noch nicht richtig erklären."

Wendl/Arlt patzen im ersten Lauf

Tobias Wendl und Tobias Arlt, die sich vor zwei Wochen in Oberhof den EM-Titel sicherten, kamen in Sotschi nur auf Rang sieben (+0,565 Sekunden ). Der "Bayern-Express" lag nach dem ersten Lauf auf Rang neun und konnte sich im zweiten Lauf mit der drittbesten Zeit noch etwas nach vorn schieben. Beim Sprint am Sonntag (24.02.) kämpfen Wendl/Arlt mit den Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller noch um Platz zwei der Gesamtwertung. Das Winterberger Duo Robin Geueke/David Gamm kam mit einem Rückstand von 1,750 Sekunden nicht über Rang zwölf hinaus.

Thema in Das Erste, Sportschau am 23.02.2019, 09 Uhr

sid/dpa | Stand: 23.02.2019, 11:31