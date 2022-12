Rodeln, Doppelsitzer der Frauen Degenhardt und Rosenthal feiern Platz zwei Stand: 03.12.2022 10:35 Uhr

Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal haben am Samstag (03.12.2022) bei der Weltcup-Premiere im Doppelsitzer der Frauen in Innsbruck Platz zwei belegt.

Von Christian Hornung

Das deutsche Duo raste in Innsbruck-Igls am Ende um 0,176 Sekunden am Sieg vorbei, den sich die beiden Österreicherinnen Selina Egle und Lara Michaela Kipp sicherten.

Rang drei ging an Andrea Vötter und Marion Oberhofer aus Italien, die 0,233 Sekunden Rückstand auf die Spitze hatten.

"Wir sind mega-happy"

Jessica Degenhardt feierte anschließend den Silberrang im Sportschau-Interview: "Das ist super, wir sind mega-happy. Wir haben zwei tolle Läufe gehabt. Heute morgen hatte ich noch gar kein Wettkampf-Feeling, aber jetzt ging es richtig gut."

