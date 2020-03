Para Biathlon: WM in Östersund abgesagt

Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) schrieb: "Das Organisationskomitee der WM in Östersund, das Nationale Paralympische Komitee Schwedens und der Welt-Para-Wintersport bereuen die Absage der WM, aber unterstützen die Entscheidung, dass die Gesundheit und das Wohlergehen der Athleten, Betreuer und anderer Teilnehmer sowie der generellen Öffentlichkeit oberste Priorität haben." Ursprünglich hätten sich bis Sonntag 104 Athleten aus 14 Ländern gemessen - mit dabei u. a. Andrea Eskau, Clara Klug und Martin Fleig. Sie waren bereits zu Wochenbeginn angereist. Am Mittwoch stand das erste Training an. In Folge der Bekanntgabe der schwedischen Regierung wurde auch das nordische Weltcup-Finale nächste Woche in Östersund (17.-22.03.2020) abgesagt.

Schnee liegt, die Sonne strahlt. Und doch erfolgte weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Wettkampfstart die Absage. Bundestrainer Ralf Rombach sagte: "Das ist für uns natürlich sehr unbefriedigend und enttäuschend. Wir vertrauen den Experten und akzeptieren die Entscheidung vollumfänglich. Es gibt im Moment Wichtigeres als den Sport." Sein Team traf die Absage dennoch hart. Johanna Recktenwald vom Biathlon-Team Saarland erklärte stellvertretend: "Es ist ein großer Schock für uns. Man kann es gar nicht richtig realisieren."

Die US-Amerikanerin Oksana Masters schrieb bei Twitter: "Ich bin traurig, die Saison beenden zu müssen, besonders nachdem ich krankheitsbedingt die zwei Langlauf-Wettbewerbe in Deutschland verpasst hatte. Es ist frustrierend, wenn dich Dinge betreffen, die du nicht kontrollieren kannst."

Am Donnerstagvormittag erfolgte die Ehrung der Gesamtweltcupbesten im Para Ski nordisch. Fleig vom Ring der Körperbehinderten Freiburg landete bei den Männern sitzend im Biathlon hinter dem Russen Iwan Golubkow als Zweiter auf dem Podium. Auf Instagram schrieb er über die Absage: "Es ist so traurig." Die 14 deutschen Athletinnen und Athleten und ihre Trainer und Betreuer wollen nun am Freitag (13.03.2020) nach Deutschland zurückkehren.

