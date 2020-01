Olympia - die nächste Generation

Im Eisschnelllauf wird man den Namen "Stirnemann" auf der Anzeigetafel lesen. Victoria Stirnemann vom ERC Erfurt eifert ihrer Mutter Gunda NIemann-Stirnemann nach, der erfolgreichsten Eisschnellläuferin der Geschichte. Acht olympischen Medaillen, 19 WM-, acht EM- und 34 deutsche Meistertitel, dazu 98 Einzel- und 19 Weltcupgesamtsiege - die Bilanz von Gunda Niemann-Stirnemann liest sich bis heute imposant. In Lausanne betreut sie ihre Tochter als Trainerin.

Bei den Skispringerinnen geht Anna Jäkle (Skiteam Schonach-Rohrhardsberg) über den Bakken. Vater Hansjörg gewann 1994 in Lillehammer Olympiagold mit dem Team. Monobobfahrer Alexander Czudaj (BSC Sachsen Oberbärenburg) tritt wie sein Vater Harald im Eiskanal an. Harald Czudaj siegte bei Olympia 1994 mit dem Viererbob.

Fahnenträger Degenhardt und Kapp

Auch der deutsche Fahnenträger, Curler Benjamin Kapp vom CC Füssen, kommt aus einer Olympiafamilie. Vater Andreas, wie Niemann-Stirnemann als Coach bei den Olympischen Jugendspielen dabei, nahm drei Mal an Olympischen Winterspielen teil. Kapp wird die Fahne bei der Eröffnungsfeier in Lausanne tragen. Fahnenträgerin bei einer zweiten, parallelen Eröffnung im Wettkampfort St. Moritz ist Rodlerin Jessica Degenhardt.

Die Olympischen Jugendspiele im Winter

Die Medaillen der Olympischen Jugend-Winterspiele 2020

Seit 2010 finden auf eine Inititative des Internationalen Olympischen Komitees Olympische Jugendspiele im Sommer und Winter statt. Die Winterausgabe gibt es nach Innsbruck 2012 und Lillehammer 2016 zum dritten Mal.

In Lausanne geht es bis zum 22. Januar in 81 Wettkämpfen in 16 Disziplinen um Medaillen. Die Wettbewerbe finden an acht Wettkampforten in der Schweiz, überwiegend im Kanton Waadt, statt. Lausanne ist Gastgeber der Siegerehrungen, der Eröffnungsfeier (9. Januar) und der Schlussfeier (22. Januar). Insgesamt sind knapp 1.800 Sportlerinnen und Sportler aus 80 Nationen am Start.

Olympiateilnehmer Kober und Wellinger begleiten das deutsche Team

Die deutschen Olympiasieger Amelie Kober (SNowboard) und Andres Wellinger (Skispringen) bgeliten das deutsche Team in der Schweiz als Mentoren. Auch Wellinger selbst ging den Weg von den Jugendspielen zu den "richtigen" Winterspielen: Bei den Jugendspielen 2012 in Innsbruck gewann er Gold im Mix-Team, in Sotschi 2014 (Team) und Pyeongchang 2018 (Einzel) gewann er jeweils Gold bei Winterspielen.

Amelie Kober gewann mit dem Snowboard Silber (Turin 2006) und Bronze (Sotschi 2014) bei Olympischen Winterspielen.

red/dosb | Stand: 09.01.2020, 12:21