Olympische Jugend-Winterspiele 2020 in Lausanne

Olympische Jugendspiele - Keine Medaille am Auftakttag für Team Deutschland

In Lausanne in der Schweiz finden die dritten Olympischen Winterspiele der Jugend statt. Am Freitag wurden die ersten Medaillen vergeben. Das Team Deutschland ging zum Auftakt aber leer aus.