"IOC keine Weltregierung"

Das IOC sei "keine Weltregierung, die hier Probleme lösen kann, die keine UN -Generalversammlung, kein Sicherheitsrat löst, kein Präsident dieser Welt. Wir können nicht unsere Regeln außerhalb des Kerns der Olympischen Spiele einem souveränen Staat überstülpen. Dort ist die Politik gefragt, dort muss die Politik ihre Möglichkeiten nutzen."

Boykotte "bringen keine Verbesserungen"

Die Winterspiele 2022 waren 2015 nach Peking vergeben worden. Bei den Sommerspielen 2008 an gleicher Stelle, als das Handeln der Regierung und Menschenrechtsverletzungen ebenfalls große Themen waren, war Bach IOC -Vizepräsident gewesen. In den Tagesthemen wiederholte er seinen Standpunkt, dass ein Boykott die " falsche Antwort auf solche Fragen" sei.

Das habe die Geschichte gezeigt, sagte der frühere Olympia-Fechter, der 1980 vom Boykott zahlreicher westlicher Nationen an den Sommerspielen in Moskau betroffen war. "Sie bringen keine Verbesserungen" , sagte der 67-Jährige. Das IOC adressiere die Fragen "im Rahmen unseres Verantwortungsbereichs" . Zu diesem gehöre, dass während der Spiele die IOC -Charta, in der die Einhaltung von Menschenrechten verankert sei, einzuhalten sei.

Organisatoren von Peking wollen spektakuläre Spiele bieten

Unterdessen sind die Organisatoren der Olympischen Winterspiele überzeugt, ein außergewöhnliches Sportgroßereignis zu bieten. "Wir sind überzeugt, unter der starken chinesischen Führung und mit dem IOC alle Probleme zu überwinden, die Spiele termingerecht abzuhalten und der Welt spektakuläre Spiele zu präsentieren ", sagte Jiandong Zhang, der Vizepräsident des Organisationskomitees, in Bezug auf die Corona-Pandemie bei der digitalen Session des Internationalen Olympischen Komitees am Donnerstag (11.03.21).

Auch Juan Antonio Samaranch, der Leiter der Koordinierungskommission des IOC , sieht die Vorbereitungen der Winterspiele auf gutem Kurs. "In Peking leistet man Erstaunliches." Sowohl die Wettkampfstätten als auch die drei Olympischen Dörfer seien so gut wie fertig. Über die Kritik an den Peking-Spielen wegen Menschenrechtsverletzungen in China wurde bei der IOC -Session nicht gesprochen.

dpa/sid | Stand: 11.03.2021, 16:45