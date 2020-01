Nächste Olympia-Medaille für deutsche Nachwuchsrodler

Fotostrecke: Olympische Jugendspiele stimmungsvoll eröffnet

Am Donnerstagabend wurden die Olympischen Jugendspiele mit einem farbenfrohen Programm in Lausanne eröffnet. Bis zum 22. Januar werden die jungen Athletinnen und Athleten in 16 Disziplinen um Medaillen kämpfen. | bilder