Calgary stimmt gegen Olympia

Calgarys Olympia-Ambitionen für die Spiele 2026 haben einen vorentscheidenden Dämpfer erhalten. In einer Abstimmung über die Bewerbung stimmte eine Mehrheit der Einwohner gegen eine Bewerbung der kanadischen Metropole.

56,4 Nein - 43,6 Prozent Ja

Enttäuschung bei Mitgliedern der Kampagne für Olympia 2026 in Calgary nach der Abstimmung.

Nach ersten inoffiziellen Ergebnissen sprachen sich 56,4 Prozent gegen die Ausrichtung aus, 43,6 Prozent waren dafür. An der Abstimmung nahmen 304.774 Bürger und damit weniger als die Hälfte der Millionenmetropole teil. Das Ergebnis ist rechtlich nicht bindend, im Vorfeld hatten die Befürworter der Bewerbung allerdings signalisiert, sich an das Votum halten zu wollen. "Das Ergebnis ist enttäuschend, aber ich respektiere den demokratischen Prozess" , sagte Scott Hutcheson, Vorstandsvorsitzender des städtischen Bewerbungskomitees.

IOC: "Keine Enttäuschung"

In einem ersten Statement des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC ) heißt es, dass die Entscheidung nach den politischen Diskussionen und den Unsicherheiten in den vergangenen Tagen "keine Überraschung" mehr gewesen sei. Dennoch sei es "enttäuschend, dass die Argumente bezüglich der sportlichen, sozialen und langfristigen Vorteile einer Austragung der Olympischen Spiele die Abstimmung nicht beeinflusst haben" , heißt es in der Mitteilung.

Kritiker: zu hohe Kosten

Kritiker der Ausrichtung hatten vor allem die hohen Kosten angeführt. Calgary hatte die Spiele bereits 1988 ausgerichtet. Die Winterspiele 2010 fanden im kanadischen Vancouver statt.

Nur noch zwei Bewerber für 2026

Vor Calgary hatten bereits Sapporo (Japan), Graz/Schladming (Österreich) sowie Sion (Schweiz) ihre Bewerbung zurückgezogen. Damit bleiben dem Internationalen Olympischen Komitee für die Winterspiele 2026 noch zwei Bewerbungen. Das italienische Mailand/Cortina d'Ampezzo sowie das schwedische Stockholm wollen die Spiele. Die Entscheidung über den Ausrichter fällt das IOC am 24. Juni 2019 in Lausanne.

