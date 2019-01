Wintersportnews am Donnerstag - Kombinierer Frenzel lässt Weltcup aus

Nach zuletzt vier Wettkämpfen ohne Top-10-Ergebnis verzichtet Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel auf einen Start beim Weltcup am Wochenende im estnischen Otepää. Wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag (03.01.2019) mittteilte, wird der 30-Jährige stattdessen weiter an seiner Skisprungform arbeiten.

Frenzel trainiert mit Weinbuch in Seefeld

Zusammen mit Frenzel wird auch Bundestrainer Hermann Weinbuch die Reise nach Estland auslassen. Der Coach erklärt: "Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr in Seefeld und Innsbruck trainiert, das Team hat weiter an der Sprungform gefeilt. Das hat funktioniert, fast alle Athleten haben dabei einen Schritt nach vorne gemacht. Lediglich bei Eric passt das Springen noch nicht ganz, deshalb haben wir entschieden, dass Eric den Otepää-Weltcup auslässt und eine weitere Trainingsphase einschiebt. Ich werde mit Eric in Seefeld weiter an der Sprungform arbeiten." In Seefeld findet vom 19. Februar bis 3. März die WM statt.

Youngster feiert Weltcup-Debüt

Für Frenzel rückt der Oberstdorfer Youngster Julian Schmid ins Team, der 19-Jährige feiert in Otepää sein Weltcup-Debüt. Zudem sind Manuel Faißt (SV Baiersbronn), Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf), Fabian Rießle (SZ Breitnau), Johannes Rydzek (SC Oberstdorf) und Terence Weber (SSV Geyer) am Start.

dh/dsv | Stand: 03.01.2019, 11:45