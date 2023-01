Nordische Kombi in Klingenthal Heute kein Kombi-Springen in Klingenthal – Massenstart ab 16 Uhr Stand: 21.01.2023 14:37 Uhr

Der Wind wirbelt den Nordischen Kombinierern in Klingenthal das Programm durcheinander. Am Samstag wird nicht gesprungen - in die Loipe geht es heute aber trotzdem.

Erst war kein Schnee da und nun weht zu viel Wind durch das Vogtland. Das für Samstag (21.01.2023) geplante Skispringen der Nordischen Kombination in Klingenthal kann nicht stattfinden.

Massenstart Samstag - Skispringen am Sonntag

Stattdessen hat die Jury des Weltverbandes FIS entschieden, den Langlauf-Wettbewerb zunächst als Massenstartrennen vorzuziehen . Ab 16 Uhr gehen die Kombinierer in die 10-Kilometer-Loipe. Das Springen soll am Sonntag (22.01.2023) ab 8.30 Uhr nachgeholt werden.

Erster Trainingssprung nicht beendet

Am Samstag mussten wegen des starken Windes bereits die Trainingssprünge mehrfach verschoben werden. Im letztlich gestarteten ersten Training gingen nur 18 von 54 Athleten vom Bakken, Tristan Sommerfeldt lag bei Abbruch auf Rang drei.

Ottesen: "Morgen hoffentlich ruhiger"

"Es war heute schon seit früh sehr viel Wind. Es hat auch etwas geschneit. Der Wind war den ganzen Tag zu stark" , erklärte Renndirektor Lasse Ottesen im ZDF. "Es gab nur eine kurze Pause, in dem wir das Training starten konnten. Aus Sicherheitsgründen und wegen der Fairness mussten wir das Training abbrechen und konnten auch keinen Wettkampf starten. Wir machen dank der Flexibilität aller nun heute einen Massenstart. Morgen ist es dann hoffentlich etwas ruhiger."

Straffer Plan für Sonntag

Am Sonntag (22.01.2023) soll nun 7.30 Uhr ein Trainingssprung stattfinden, ab 8.30 Uhr wird der Wettkampfsprung für den Samstag-Wettkampf gesprungen. Ab 10 Uhr müssen die Athleten dann wieder auf die Schanze und für den Gundersen-Wettkampf von Sonntag vom Bakken.

Der Plan für

Ursprünglich sollte das Weltcup-Wochenende der Nordischen Kombinierer bereits vor einer Woche stattfinden. Das musste aber wegen akutem Schneemangel abgesagt und auf dieses Wochenende verschoben werden.

Riiber feiert Comeback

Beim Weltcup im sächsischen Vogtland ist erstmls seit Mitte Dezember Weltcup-Spitzenreiter Jarl Magnus Riiber aus Norwegen wieder am Start. Der 25-jährige Kombi-Dominator hatte Anfang Januar an einer mysteriösen Krankheit gelitten, wegen er nicht trainieren konnte und den Weltcup im estnischen Otepää absagen musste.