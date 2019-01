Nur ein DSV-Kombinierer in den Top Ten

Frenzel, Rydzek und Co. abgeschlagen

Die vier Team-Olympiasieger von Pyeongchang enttäuschten und fielen in einem zähen, fast 90-minütigen Sprungdurchgang unter schwierigen Bedingungen mit sehr starkem Rückenwind deutlich zurück. Vinzenz Geiger ist 13. und hat 1:22 Minuten Rückstand, Eric Frenzel kam auf Platz 15 (+1:45), Johannes Rydzek ist 18. (+2:00).

Rießle kann Chaux-Neuve-Vorstellung nicht wiederholen

Fabian Rießle, der in der Vorwoche noch starker Zweiter beim Triple in Chaux-Neuve wurde, liegt sogar nur auf Platz 35 und hat 2:37 Minuten Rückstand auf Denifl. Terence Weber, in der Qualifikation am Freitag als Sechster noch bester Deutscher, schnitt als 33. (+2:31) nur minimal besser ab.

Fabian Rießle beim Sprung

Lokalmatadoren mit besten Siegchancen

Die besten Siegchancen haben der Gesamtweltcup-Führende Jarl Magnus Riiber und sein norwegischer Landsmann Magnus Krog, die als Vierter (+0:36) und Fünfter (+0:45) auf die teils deutlich laufschwächeren Sprungbesten um Denifl in den Langlauf gehen.

