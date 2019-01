Kombinierer Faißt und Rydzek in Lauerstellung

Fünf Siege in sieben Wettkämpfen hat er schon auf seinem Konto und auch in Otepää präsentiert sich der Seriensieger Jarl Magnus Riiber bärenstark. Mit 98 Metern gelang dem Norweger mit Abstand der weiteste Satz und er geht mit 30 Sekunden Vorsprung in den 10-Kilometer-Langlauf (ab 13.45 Uhr). Erfreulich aus deutscher Sicht ist, dass die unmittelbaren Verfolger Manuel Faißt und Johannes Rydzek sind.

Faißt: "Wir werden angreifen"

Manuel Faißt

Faißt beweist im DSV-Team derzeit die beständigste Form auf der Schanze. Mit 95,5 Metern musste er sich nur Riiber geschlagen geben. Entsprechend positiv fiel sein Fazit nach dem Springen aus: "Ich bin hier vom ersten Sprung an gut klargekommen. Mit einer stabilen Grundform fällt es auch auf einer Schanze leichter, die man im Weltcup noch nicht so oft gesprungen ist." Dass sein Teamkollege Rydzek (94,5 m) nur sechs Sekunden nach ihm in die Loipe geht, sieht Faißt als gute Chance für den Kampf um den Sieg: "Zusammen werden wir Riiber angreifen. Die Runde ist ziemlich schwierig zu laufen, wenn man allein ist. Wenn wir gut zusammenarbeiten, kann es funktionieren."

Die anderen Deutschen

Nachdem der Sprungdurchgang am Samstag (05.01.19) nicht stattfinden konnte, sah es heute im estnischen Otepää besser aus. Der Wind wehte nur leicht und machte keine Schwierigkeiten. Der deutsche Meister Fabian Rießle konnte die guten Bedinungen nicht nutzen und hat nach einem Sprung auf 88,5 Meter als 19. (+1:32 Minuten) kaum Chancen auf eine Spitzenplatzierung. Der sprungstarke Terence Weber erreichte mit 91 Metern Rang elf (+1:07 Minuten), wird diese Position im Laufen aber kaum behaupten können. Vinzenz Geiger geht als 16. in die Loipe (+1:17 Minuten) und Julian Schmid hat als 27. schon mehr als zwei Minuten Rückstand auf die Spitze.

Stand: 06.01.2019, 12:14