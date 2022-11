Weltcup in Ruka Riiber wieder der Stärkste - DSV-Quintett mit Siegchancen Stand: 27.11.2022 11:38 Uhr

Erst laufen, dann springen - in dieser für die Nordische Kombination ungewohnten Reihenfolge läuft der Massenstart ab. Den Lauf in Ruka entschied Jarl Magnus Riiber für sich. Nun geht es noch auf die Schanze.

Von Raphael Honndorf

50 Starter gingen beim Massenstart der Nordischen Kombination am Sonntag (27.11.2022) im finnischen Ruka gemeinsam auf die Strecke. Ein ungewohntes Bild, starten die Athleten doch sonst getrennt durch die Zeitabstände, die das Springen ergeben hat. Statt Sekunden werden in dieser Disziplin im wahrsten Sinne des Wortes aber Meter herausgelaufen. Den je früher man ins Ziel kommt, umso kürzer könnte man danach Springen.

Riiber gewinnt den Zielsprint

Die beste Ausgangsposition für das Springen (ab 15:15 Uhr) sicherte sich Vortagessieger Jarl Magnus Riiber, der sich knapp vor seinem norwegischen Landsmann Jens Luuras Oftebro durchsetzen konnte. Johannes Rydzek hatte ebenfalls nach den zehn Kilometern noch viele Reserven und sicherte sich mit 3,1 Sekunden Rückstand den dritten Platz. Manuel Faißt (+ 4,6 Sekunden) wurde Fünfter vor Vinzenz Geiger (+ 4,9 sek). Auch Eric Frenzel (8./+ 5,3 sek) und David Mach (9./+ 5,5 sek) erreichten einen Platz unter den besten Zehn.

Julian Schmid, der den Weltcup-Auftakt am Freitag gewinnen konnte, musste am finalen Anstieg etwas abreißen lassen und hatte im Ziel als 21. knapp elf Sekunden Rückstand. Direkt hinter ihm kam Terence Weber an.

Gute Chancen auf seinen ersten Weltcupsieg hat auch noch der Japaner Ryota Yamamoto. Der bisher beste Springer an diesem Wochenende hatte als 13. lediglich sieben Sekunden verloren. Umgerechnet sind das 1,8 Punkte auf der Schanze, da pro Minute Vorsprung 15 Punkte angesetzt sind.

Feld bleibt bis zum Schluss zusammen

Wirklich spannend wurde das Rennen erst in der Schlussphase. Lange Zeit waren das Feld zusammen, nur am Ende mussten vereinzelt Aktive dem Tempo Tribut zollen und abreißen lassen. An der Spitze entwickelte sich ein enges Rennen, alle Attacken wurden wieder eingefangen, sodass sich niemand absetzen konnte. Am letzten Anstieg war es schließlich Riiber, der das Tempo verschärfte und sich so knapp gegen die Konkurrenz behaupten konnte.