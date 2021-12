Nordische Kombination | Weltcup in Lillehammer

Norwegerinnen wiederholen Doppelsieg bei den Kombiniererinnen

Déjà-vu in Lillehammer: Gyda Westvold Hansen und Mari Leinan Lund haben Norwegen beim Heimrennen einen Tag nach dem Auftakterfolg den zweiten Doppelsieg beschert. Und auch am Samstag (04.12.2021) schaffte es wieder eine Deutsche in die Top 10. Diesmal war es Cindy Haasch.