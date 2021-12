DSV-Kombinierer überzeugen auf der Schanze

Geiger und Frenzel sorgen für Vorsprung

In der folgenden Gruppe konnte Vinzenz Geiger das deutsche Team an den Norwegern vorbeischieben. Mit 93 Metern lag er 1,5 Meter vor der Konkurrenz und machte aus den zwei Sekunden Rückstand einen ebenso großen Vorsprung. Und dieser sollte mit den dritten Springern noch größer werden.

Der Norweger Jørgen Gråbak wackelte nach 94 Metern bei der Landung und bot so Eric Frenzel die Möglichkeit mit einem guten Sprung ein Polster aufzubauen. Und das tat der dreimalige Olympiasieger in perfekter Manier. 97,5 Meter und eine saubere Landung brachten ihm neben der größten Weite auch die besten Haltungsnoten. Damit lag Deutschland 18 Sekunden vor Norwegen und 36 Sekunden vor Japan auf Rang drei.

In der finalen Gruppe kam es zum Showdown zwischen dem Dominator der vergangenen Jahre, Jarl Magnus Riiber, und dem Überraschungssieger von Ruka, Terence Weber. Riiber legte mit 95 Metern vor, Weber konnte sogar noch einen halben Meter draufpacken und damit den Vorsprung auf 21 Sekunden ausbauen.

" Natürlich wollen wir gewinnen. Es ist die Generalprobe vor den Olympischen Spielen und wir wollen unseren Anspruch zeigen. Wir sind in einer guten Verfassung und haben das Zeug dazu ", gab Eric Frenzel die Richtung für den 4x5-Kilometer-Langlauf vor.

Deutsche Frauen peilen nächsten Top-10-Platz an

Ebenfalls in Lillehammer sind die Kombiniererinnen. Nach dem norwegischen Doppelsieg zum Auftakt in die Weltcup-Saison stehen auch beim zweiten Wettkampf des Winters die Zeichen auf einen Heimerfolg. Wie schon am Vortag werden Mari Leinan Lund und Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen den Sieg unter sich ausmachen. Ihr Vorsprung auf die Verfolgerinnen beträgt fast eine Minute.

Die beste deutsche Platzierung erreichte die ehemalige Spezialspringerin Sven Würth. Sie war als 13. dran und konnte sich mit 89,5 Meter zunächst an die Spitze des Klassements setzen. Sie sprang dabei acht Meter weiter als die bis dahin Führende. Insgesamt sind die Unterschiede im Springen der Frauen noch recht groß. Die Weitenunterschiede selbst auf der kleinen Schanze betragen fast 40 Meter bei lediglich 27 Starterinnen. Sprungsiegerin Leinan Lund kam auf 97 Meter, ihre Teamkollegin Oda Leiraamo schaffte nur 59 Meter.