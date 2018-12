Deutsche Kombinierer nach dem Langlauf in Lauerstellung

Fabian Rießle und Eric Frenzel liegen nach den zehn Loipenkilomtern hinter dem Norweger Magnus Krog auf den Rängen zwei und drei. Erstmals seit 2009 wird ein Weltcup wieder in diesem Format ausgetragen, in dem die Kombinierer zunächst in die Loipe und dann auf die Schanze gehen. Auch Vinzenz Geiger und Rekordweltmeister Johannes Rydzek haben auf den Plätzen acht und zehn noch Podestchancen.

Riiber nach starkem Langlauf erneut Siegfavorit

Beim Massenstart werden die Rückstände aus der Loipe für die Entscheidung auf der Schanze in Punkte umgerechnet. Als Favorit geht der sprungstarke Weltcup-Spitzenreiter Jarl Magnus Riiber aus Norwegen auf die Schanze, der als Fünfter ins Ziel kam. Bereits den ersten Weltcup in Lillehammer am Freitag (30.11.18) konnte Riiber gewinnen.

sid | Stand: 01.12.2018, 10:24