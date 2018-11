Eric Frenzel musste sich im Fotofinish nach fünf Kilometern Langlauf nur um 0,1 Sekunden dem Norweger Jarl Magnus Riiber geschlagen geben. Dritter hinter Frenzel wurde der Österreicher Franz-Josef Rehrl, der nach dem Skispringen am Vormittag noch geführt hatte. Frenzel, nach dem Springen auf Platz fünf mit 44 Sekunden Rückstand, schloss - mit Riiber im Rücken - nach und nach zu Rehrl auf, auf dem letzten Kilometer zogen beide vorbei und duellierten sich um den Sieg - mit dem besseren Ende für Riiber.

"Erik hat alles richtig gemacht und ist wie besprochen schnell angelaufen", erklärte Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem Rennen: "Klar, der Norweger konnte dadurch lutschen. Aber wenn wir uns hinten reinstellen und keine Verantwortung übernehmen, ist der Österreicher weg."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

DSV-Team enttäuscht auf der Schanze

Für die übrigen Kombinierer des Deutschen Skiverbands (DSV) war der erste von drei Wettkämpfen in Lillehammer eigentlich schon nach dem Springen bei wechselnden Windbedingungen von der Normalschanze gelaufen. Zweiterbester DSV-Starter war Manuel Faißt als 24. mit einem Rückstand von 1:27 Minuten auf die Spitze. Er wurde am Ende 17., im internen Team-Ranking landete er aber nur auf Platz drei. Denn Vinzenz Geiger (+1:43 Minuten Rückstand nach dem Springen) zog noch an Faißt vorbei und wurde 13. Fabian Rießle, 37. nach dem Springen, konnte sich noch auf PLatz 28 vorlaufen. 37. (+1:58).

Rydzek und Weber verzichten auf Langlauf