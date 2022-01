Nordische Kombination | Klingenthal

Österreicher atemberaubend - Deutsche Kombinierer im Pech

Für die deutschen Kombinierer läuft es beim Heimspiel in Klingenthal einfach nicht rund. Nach dem verpassten Podestplatz am Samstag sieht es nach dem Springen am Sonntag auch nicht nach einem Top-Ergebnis aus.