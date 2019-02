Kombinationsspringen in Klingenthal abgesagt

Heftiger Wind und viel Neuschnee machen den für Sonntag (03.02.) geplanten Sprungdurchgang in Klingenthal unmöglich, die Bedingungen seien nach Angaben von Renndirektor Lasse Ottesen schlichtweg zu gefährlich. Der 10-Kilometer-Langlauf soll dennoch stattfinden. Für die Rangfolge wird der provisorische Wettkampfsprung von Freitag herangezogen.

Provisorischer Wettkampfsprung als Lauf-Grundlage

Manuel Faißt dürfte diese Entscheidung freuen, denn dem Athleten vom SV Baiersbronn gelang am Freitag mit 135 Metern der beste Sprung. Er wird am Nachmittag (15.00 Uhr im Ersten, Livestream und Liveticker) acht Sekunden vor Wilhelm Denifl ( AUT ) in die Loipe gehen. Dritter ist dessen Teamkollege Franz-Josef Rehrl mit neun Sekunden Rückstand zu Faißt. Der Sieger von Samstag (02.02.), Jarl Magnus Riiber ( NOR ), wird mit 15 Sekunden Rückstand starten und hat beste Möglichkeiten, heute die Große Kristallkugel als Gesamtweltcup-Sieger einzutüten. Sein Verfolger Johannes Rydzek geht nur von Platz 22 ins Rennen. Ein Wettmachen des Punkterückstands ist von der Position so gut wie unmöglich.

Nordische Kombination in Klingenthal

Rießle in Lauerstellung

In Lauerstellung geht hingegen Fabian Rießle ins Rennen. Er beendete den provisorischen Durchgang auf Platz fünf (+0,26 Sekunden). Auch Vinzenz Geiger hat gute Chancen. Er startet den Langlauf von Rang neun und hat mit Ilkka Herola ( FIN ) einen starken Laufpartner an seiner Seite. Julian Schmid beginnt von Rang 14. Auch David Mach (24.), Wendelin Thannheimer (25.) und Tim Kopp (30.) gehen unter den besten 30 in die Loipe. Nicht sehen werden wir hingegen Luis Lehnert und Terence Weber. Sie wurden am Freitag (01.02.) wegen ihres Materials disqualifiziert.

Thema in: Wintersport im Ersten, 03.02.2019, Ab 12.15 Uhr

ten | Stand: 03.02.2019, 12:30