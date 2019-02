Riiber gewinnt "Tiefschnee-Kombination" in Klingenthal

Der Norweger feierte damit nicht nur den zweiten Sieg in Klingenthal in Folge, sondern machte auch den vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups perfekt. Auch wenn noch vier Wettbewerbe in dieser Saison anstehen, ist der 21-Jährige nach seinem zehnten Saisonsieg nicht mehr von Rang eins im Gesamtklassement zu verdrängen.