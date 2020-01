Weltcup in Oberstdorf

DSV -Kombinierer enttäuschen in Oberstdorf

Nach dem Sieg im Teamwettbewerb am Samstag deutet sich die nächste norwegische Party in Oberstdorf an. Nach dem Sprungdurchgang führen zwei Norweger das Feld an. Von den Deutschen konnte lediglich Manuel Faißt auf Rang sechs überzeugen.