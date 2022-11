Weltcup in Ruka Schmid erneut bester DSV-Kombinierer Stand: 26.11.2022 13:30 Uhr

Einen Tag nach seinem sensationellen Sieg hat sich Julian Schmid auch beim zweiten Wettkampf der Saison wieder in eine ordentliche Ausgangssituation gebracht.

Von Raphael Honndorf

Schmid, der am Freitag den kurzen Gundersen-Wettkampf über fünf Kilometer gewinnen konnte, erwischte einen ordentlichen Sprung und geht auf Position acht mit 56 Sekunden Rückstand in den 10-Kilometer-Langlauf am Nachmittag (15:20 Uhr). Wie schon am Vortag zeigte Ryota Yamamoto den besten Sprung (141 Meter), allerdings ist er in der Loipe deutlich schwächer eingezuschätzen. Für ihn wird es schwer, die Führung zu behaupten.

Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber, der in den letzten vier Saisons den Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte und am Freitag auf der Schanze enttäuschte, war deutlich verbessert und wird als Dritter auf die Strecke gehen (+ 42 Sekunden). Damit stehen die Chancen auf seinen 50. Weltcup-Sieg in der Kombination sehr gut.

Frenzel und Rydzek mit schwächeren Sprüngen als am Vortag

Der Rückstand von Manuel Faißt beträgt nach 131,5 Metern und Rang elf 1:31 Minuten. Eric Frenzel war beim Sprung etwas zu früh, kam so nicht richtig in sein System und ließ einige Meter liegen (129,5 m). Er muss nach ganz vorne 2:12 Minuten gut machen. Ähnlich erging es Johannes Rydzek (127 m). Am Vortag noch Vierter wird er eine vordere Platzierung diesmal bei 2:20 Rückstand nur mit viel Kraftaufwand erreichen können.

Olympiasieger Vinzenz Geiger wurde wie schon die Tage zuvor nicht ganz warm mit der Anlage, konnte sich aber im Vergleich zum Freitag um sechs Meter auf 127 Meter verbessern. Sein Defizit auf den Führenden vor dem Langlauf beträgt 2:22 Minuten. David Mach (124 Meter/+ 2:58 Minuten) und Terence Weber (119,5 m/+ 3:14 min) müssen sich für eine Platz unter den besten 15 richtig strecken.