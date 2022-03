Wintersport | Nordische Kombi

Westvold Hansen führt, Nowak wieder auf Top-Ten-Kurs

Stand: 13.03.2022, 10:30 Uhr

Beim Weltcup der Nordischen Kombination in Schonach geht wie am Vortag Topstar Gyda Westvold Hansen als Erste in die Loipe - da musste sie aber aufgeben. Jenny Nowak ist erneut auf Top-Ten-Kurs.