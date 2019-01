Kombinierer Rehrl enteilt seinen Verfolgern

Erster Wettkampf des "Nordic Combined Triple"

Chaux-Neuve ist in diesem Winter Gastgeber des erstmals 2014 ausgetragenen "Nordic Combined Triple", bei dem die Kombinierer an drei Tagen drei Wettkämpfe absolvieren müssen. Chaux-Neuve springt für Seefeld ein, weil dort in diesem Winter die Nordische Ski-WM stattfindet.

Zum Auftakt hatte Rehrl mit dem weitesten Sprung begeistert. Er rettete seinen Vorsprung im anschließenden 5-km-Rennen ins Ziel und geht auch am Samstag als Führender in die Loipe. Diesmal müssen aber zehn Kilometer gelaufen werden. Am Sonntag wird der Kombinierer Gesamtsieger, der nach zwei Sprüngen und einem 15-Kilometer-Lauf als erster die Ziellinie überquert. Von den gestarteten 54 Athleten durften am Samstag nur noch 50 teilnehmen, dann Sonntag sind es dann nur noch 30 Starter, die antreten dürfen.