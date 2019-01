Rießle Dritter bei zweitem Rehrl-Sieg

Fabian Rießle belegte Platz drei (+24,8 Sekunden) nach einem packenden Zielsprint gegen Espen Björnstad ( NOR /+25,0). Nach dem zweiten dritten Platz in zwei Tagen war Rießle, der quasi im Alleingang versucht, an Rehrl heranzulaufen bedient: " Es wollte keiner helfen. Die waren wie drei Schatten hinter mir. Letztlich war es ein ärgerliches Rennen ", so Rießle im Ersten.

Als Zweitbester Deutscher wurde Terence Weber Achter, direkt vor Eric Frenzel. Manuel Faißt belegte Rang zwölf. Vinzenz Geiger wurde 15. und lief damit knapp vor dem einen Rang schlechter platzierten Johannes Rydzek über die Ziellinie. Der bislang in dieser Saison überragende Jarl Magnus Riiber aus Norwegen erwischte als Siebter ebenfalls keinen Sahnetag.

Zweiter Wettkampftag des "Nordic Combined Triple"

Chaux-Neuve ist in diesem Winter Gastgeber des erstmals 2014 ausgetragenen "Nordic Combined Triple", bei dem die Kombinierer an drei Tagen drei Wettkämpfe absolvieren müssen. Chaux-Neuve springt für Seefeld ein, weil dort in diesem Winter die Nordische Ski-WM stattfindet.

Nach dem Auftakt mit einem Sprung und einem Fünf-Kilometer-Langlauf am Freitag (18.01.) und dem heutigen Wettkampf wird am Sonntag der Kombinierer Gesamtsieger, der nach zwei Sprüngen und einem 15-Kilometer-Lauf als Erster die Ziellinie überquert. Von den gestarteten 54 Athleten durften am Samstag nur noch 50 teilnehmen, am Sonntag sind es dann nur noch 30 Starter, die antreten dürfen.

Thema in: Wintersport im Ersten, 19.01.2018, Ab 15:45 Uhr

