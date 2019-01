Erster Wettkampf des "Nordic Combined Triple"

Chaux-Neuve ist in diesem Winter Gastgeber des erstmals 2014 ausgetragenen "Nordic Combined Triple", bei dem die Kombinierer an drei Tagen drei Wettkämpfe absolvieren müssen. Chaux-Neuve springt für Seefeld ein, weil dort in diesem Winter die Nordische Ski-WM stattfindet.

Nach dem Auftakt mit einem Sprung und einem Fünf-Kilometer-Langlauf folgt am Samstag (19.01.19) ein weiterer Wettkampf mit einem Sprung und einem Zehn-Kilometer-Lauf. Am Sonntag wird der Kombinierer Gesamtsieger, der nach zwei Sprüngen und einem 15-Kilometer-Lauf als erster die Ziellinie überquert.

br | Stand: 18.01.2019, 13:19