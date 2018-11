Konkurrenz belebt das Geschäft

Insgesamt drei Olympiasiege und fünf WM-Titeln hat der dreifache Familienvater in seiner Karriere bereits gesammelt. Damit wäre er in anderen Sportarten einsame nationale Spitze. In der Nordischen Kombination ist die Leistungsdichte aber extrem. Mit Johannes Rydzek lieferte sich Frenzel ein Dauerbrenner-Duell. Beide holten in Pyeongchang jeweils zwei Goldmedaillen, ein Jahr zuvor gewann Rydzek den WM-Zweikampf mit 4:2 Titeln gegen Frenzel, der sich dafür mit.

Rießle immer besser in Form

Mit Fabian Rießle (SZ Breitnau) gehört noch ein dritter DSV-Athlet zur Welteltite. Der 27-Jährige war in der vergangenen Saison im Weltcup stärkster deutscher Kombinierer und gewann bei Olympia Gold und Silber. Bei den Deutschen Meisterschaften im Früh-Herbst glänzte Rießle mit zwei Titeln. Nur eine Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft fehlt noch. Im Februar gibt’s in Seefeld die nächste Chance dafür. "Eine WM-Medaille wäre grandios", sagte Rießle im sportschau.de-Interview. Die größte Konkurrenz wird dann wahrscheinlich auch wieder aus dem eigenen Team kommen. "Der Gesamtweltcup steht für mich nicht tendenziell im Vordergrund, da das einfach schwer planbar ist“ , sagt Frenzel: "Mir geht es um gewisse Highlights, die Weltcups zu Hause, ganz speziell die WM in Seefeld, die natürlich oben drüber steht, dementsprechend ist es auch mein großes Ziel, da erfolgreich zu sein."

Weinbuch kann's einfach

Die deutschen Kombinierer sind seit Jahren bei Großereignissen eine verlässliches Goldschmiede für den Deutschen Skiverband. Vater des Erfolges ist Hermann Weinbuch. Der Cheftrainer geht in seine 23. Saison. Sein erster Goldjunge war Marco Baake. Das war im Jahr 2001. Seitdem sind 46 Medaillen dazu gekommen. Leidenschaft, Trainingsplan, Konzept – all das zeichnet Weinbuch aus. Um die Nordische Kombination muss keinem beim Blick in die Zukunft bange werden.

Kircheisen jetzt Trainer

Der Nachwuchs steht in den Startlöchern und wird von ehemaligen Top-Athleten trainiert. Jüngster Neuzugang in der Trainerriege ist Björn Kircheisen. Der 34-Jährige, einer der besten Athleten der letzten Jahre, hatte seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet und betreut jetzt gemeinsam mit Constantin Kreiselmeyer und Nico Reichenberger die B- und C-Kader der Nordischen Kombination. Starke Trainer = erfolgreiche Athleten - Die Erfolgsformel in der Nordischen Kombination.

