Nordische Kombination in Klingenthal - der Langlauf in voller Länge

Sportschau. . 29:47 Min. . Verfügbar bis 20.03.2022. Das Erste.

Beim letzten Weltcup der Nordischen Kombinierer werden noch einige Ränge in der Gesamtwertung vergeben. Der 10-km-Langlauf in Klingenthal in voller Länge.