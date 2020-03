Nordische Kombination: Deutsche Weltmeisterin bei Junioren-Ski-WM

Jenny Nowak hat bei der Nordischen Junioren Ski-WM Gold für Deutschland geholt. Für Frauen ist der Sport bislang nicht olympisch. Das nächste Ziel für die 17-Jährige ist also die Heim-WM in Obersdorf im kommenden Jahr, wo Frauen erstmals in der Nordischen Kombination starten dürfen.