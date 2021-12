Kombinierer Jarl Magnus Riiber ungeschlagen

Video: Kombinierer Jarl Magnus Riiber verpasst erneuten Denkzettel

Sportschau. . 08:18 Min. . Das Erste.

Die nordischen Kombinierer starten beim Langlauf in Otepää. Der Norweger Jarl Magnus Riiber fuhr seinen nächsten Sieg ein. Der zweite Platz geht an Fabian Rießle - in der Zusammenfassung. | video