Klappt es für die deutschen Kombinierer am Samstag (27.11.2021) mit dem ersten Podestplatz im Olympia-Winter? Nach dem Springen auf der schwierigen Schanze im eiskalten Kuusamo (Finnland) stehen die Chancen für den DSV -Athleten bestens - sogar ein Dreifachsieg scheint möglich.

Weber wird Sprungsieger

Terence Weber geht nach einem Traumsprung auf 136,5 Meter als Erster in die Loipe und kündigte danach im Interview "Attacke von der ersten Minute " an. Die Konkurrenz sitzt ihm vor dem abschließenden 10-km-Lauf (15:30 Uhr Liveticker bei sportschau.de) aber dicht im Nacken. Mario Seidel (Österreich) hat nur sechs Sekunden Rückstand, Kristjan Ilves (Estland) folgt als Dritter mit acht Sekunden Rückstand.

Frenzel und Geiger jagen Weber

Auch aus dem eigenen Lager droht für Weber Ungemach. Eric Frenzel trumpfte in seiner 15. Weltcup-Saison mit 134 Metern auf und nimmt gemeinsam mit Vinzenz Geiger (135 m) die Verfolgung auf. Beide gehen 15 bzw. 18 Sekunden nach Weber, der nicht als bester Läufer gilt, ins Rennen.

Rießle und Ryzek hadern auf der Schanze

Chancen auf gute Platzierungen dürfen sich auch noch Manuel Faißt (18./128 m, 1:01 Min.) und Julian Schmid (23./1228,5 m/1:13 Min.) ausrechnen. Die Routiniers Fabian Rießle (29./123,5 m/1:44 min) und Johannes Rydzek (28./123 m/1:42 min) haben schon eine größere Hypothek. Während Rießle schon am Freitag auf der Schanze nicht gut zurecht kam, ärgerte sich Rydzek extrem über seinen schwachen Sprung, nachdem es am Freitag gut geklappt hatte.

Überflieger Riiber disqualifiziert

Der zweite Wettkampftag der Nordischen Kombinierer begann mit einem Paukenschlag. Der sportlich schier unbesiegbar Jarl Magnus Riiber aus Norwegen wurde im Anschluss an den Qualifikationsdurchgang disqualifiziert. Der Anzug des Seriensiegers und Gewinners des Auftakt-Wettbewerbes am Freitag war regelkonform. "Der Gurt muss genau auf den Bauch passen. Das war noch nie ein Problem bei mir, aber das kalte Wetter und der Stress haben mich offenbar leichter gemacht", erzählte der 24-Jährige im ZDF. Man werde das Problem beheben und am Sonntag wieder angreifens, so Riiber.

Auch Weltmeister Johannes Lamparter, der Riiber im letzten Winter am nächsten kam, erwischte beim Springen keinen Sahnetag und geht 39 Sekunden nach Weber ins Rennen.