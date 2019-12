Riiber macht Triple perfekt – Faißt bester Deutscher

Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat im Weltcup der Nordischen Kombination im finnischen Ruka auch das dritte Saisonrennen gewonnen und ist damit mit einem Sieg-Hattrick in den Winter gestartet. Der 22-Jährige (25:36,6 Minuten) lief von der Spitze weg ein einsames Rennen und setzte sich überlegen vor seinen Landsleuten Jörgen Graabak (+2:08,8 Minuten) und Jens Luraas Oftebro (+2:08,9) durch. Bester Deutscher war Manuel Faißt als Achter. Der Sportler aus Baierbronn hatte am Ende 3:03,8 Minuten Rückstand auf den Sieger.

Aufholjagd von Geiger und Rießle

Hinter Faißt starteten die Teamkollegen Vinzenz Geiger (+3:26,8) aus Oberstdorf von Platz 24 und Fabian Rießle (Breitnau/(+3:31,8) von Platz 21 ein erfolgreiche Aufholjagd und liefen noch auf die Ränge zehn und elf vor. Rekordweltmeister Eric Frenzel (3:56,7) aus Geyer kam auf Platz 20. Der derzeit sprungschwache Johannes Rydzek (Oberstdorf) ersparte sich den Start von Position 42 und trat nicht mehr zum Lauf an.

Trainingssprung als Wertung für den Lauf

Wegen schwieriger Windbedingungen waren am Vormittag nur 14 Athleten beim Springen zum Zug gekommen, dann wurde der Wettbewerb von der Jury abgebrochen. Das bedeutete, dass für die Startreihenfolge und die zeitlichen Abstände beim Langlauf der Trainingssprung vom Donnerstag herangezogen wurde. Am meisten profitierte der Norweger Jarl Magnus Riiber davon, der 152 Meter vorgelegt hatte und mit über einer Minute Vorsprung in die Spur ging. Die Deutschen hatten am Donnerstag keine guten Sprünger erwischt, bester war Manuel Faißt als Neunter mit einem Rückstand von glatt zwei Minuten.