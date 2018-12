Weltcup in Ramsau

Rießle gewinnt Kampf um Platz drei

Fabian Rießle hat sich beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Ramsau am Samstag (22.12.2018) knapp vor seinen Teamkollegen durchgesetzt. Somit schaffte er es nach dem Springen von der Normalschanze und den zehn Kilometern in der österreichischen Steiermark auf Rang drei. Der Sieg ging an den Gesamtweltcup-Führenden Jarl Magnus Riiber, der 2.3 Sekunden vor dem Österreicher Franz-Josef Rehrl das Ziel erreichte.