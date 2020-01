Norwegische Kombinierer dominieren Teamsprint

Die Topfavoriten Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak waren zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Val di Fiemme nicht zu schlagen. Als Team Norwegen I liefen sie zu einem nie gefährdeten Sieg. Der Sieger vom Vortag, Vinzenz Geiger, verpasste zwar einen erneuten Triumph, sicherte sich im ersten Teamsprint der Saison aber gemeinsam mit Fabian Rießle Rang zwei. Das von Platz fünf in die Loipe gegangene Duo lag im Ziel 43,8 Sekunden hinter den Norwegern, Rang drei ging an die Österreicher Lukas Greiderer und Martin Fritz ( +44,3 ).

Spannung im Kampf um die Plätze

Schnell war klar, dass nach ganz vorn nichts gehen würde. Die Norweger hatten nach der Hälfte des Rennens bereits komfortable 40 Sekunden Vorsprung, die im Verlauf nie wirklich zusammenschmolzen. Im Kampf um Platz zwei versuchte Geiger dann in der fünften Runde, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Seine Attacken wurden aber von beiden österreichischen Teams und Norwegen II pariert. Später musste das zweite norwegische Team abreißen lassen und ein Trio kämpfte um die Plätze auf dem Podest hinter Riiber und Graabak. Die Entscheidung fiel schließlich im Zielspurt. Geiger hielt die beiden österreichischen Läufer in Schach, die sich zusätzlich noch gegenseitig behinderten.

Duo Rydzek/Frenzel abgeschlagen