Deutsche Kombinierer nach dem Springen in Schlagdistanz

Deutschlands Kombinierer gehen mit guten Chancen auf die 2x7,5-Kilometer-Strecke (14:00 Uhr). Team Deutschland I mit Fabian Rießle (Breitnau/101 Meter) und Vinzenz Geiger (Oberstdorf/98 Meter) liegt nach dem Springen auf Platz fünf, nur 34 Sekunden hinter den führenden Japanern und 32 hinter Hauptkonkurrent Norwegen I um Jörgen Graabak und Jarl Magnus Riiber. " Die Ausgangsposition ist ganz gut. Norwegen ist das Team, was es zu schlagen gilt. Da müssen wir einfach ranlaufen und dann mal schauen “; sagte Geiger, der am Samstag (11.01.2020) im Einzel gewonnen hatte.

Rydzek und Frenzel müssen aufholen