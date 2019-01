Weltcup in Val di Fiemme

Machbare Rückstände für deutsche Kombinierer

Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek peilen beim Weltcup der Kombinierer in Val di Fiemme einen Platz auf dem Podium an. Führender nach dem Springen ist der Österreicher Franz-Josef Rehrl, der in der Loipe allerdings nicht so gut einzuschätzen ist.