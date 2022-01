Deutsches Kombinations-Team mit Podestchance

Beim Mixed-Wettbewerb in der Nordischen Kombination in Val die Fiemme liegt das deutsche Team nach dem Springen auf Rang vier. In der Besetzung Jakob Lange, Cindy Haasch, Terence Weber und Jenny Nowak hat das Quartett 41 Sekunden Rückstand auf das führenden Team aus Norwegen. Auf den Plätzen zwei und drei liegen Österreich (+ 3 Sekunden) und Japan (+14 Sekunden)

Während bei den Frauen die beiden besten deutschen Athletinnen aufgeboten wurden, schonte Herren-Bundestrainer Hermann Weinbuch bei der Weltcup-Premiere seine arrivierten Leute um Eric Frenzel und Vinzenz Geiger.