Sechsköpfiger "Deutschland Express" mit Kombi-Podestchancen

Este gewinnt Springen

In Abwesenheit des Weltcup-Spitzenreiters Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, der erneut wegen Rückenproblemen aussetzen musste, gewann der Este Kristjan Ilves mit 105 Metern den Sprunglauf. Weber kam auf 100 Meter, Samstag-Sieger Johannes Lamparter aus Österreich folgt mit 100,5 Metern und 15 Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Ilves.

Deutsches Quintett auf sieben bis elf

Hinter den Top fünf hat sich ein fünfköpfiger "Deutschland-Express" formiert: Eric Frenzel mit 99 Metern, Fabian Rießle mit 99 Metern, Manuel Faißt mit 99,5 Metern und Julian Schmid mit 98,5 Metern liegen auf den Rängen sieben bis elf dicht beieinander und können gemeinsam die Aufholjagd starten. Das Quintett hat 24 bis 44 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Der 31-jährige Rießle, der noch um das Olympiaticket kämpft, sagte in der Sportschau: "Der Sprung war einiges wert, er kam mir ziemlich ordentlich vor. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich nicht nur auf die Quali versteife, sondern ordentliche Sprünge zeigen möchte." Rießle hat von den geforderten zwei Top-6-Platzierungen bereits eine in der Tasche.

Rydzek weit zurück

Einen Rückschlag im Kampf um die Olympiatickets erlebte Johannes Rydzek. Der Oberstdorfer, der am Samstag (08.01.2022) noch furios auf Rang sechs lief, kam nur auf 96 Meter und liegt als 19. schon 1:10 Minuten hinter der Spitze. Dem Sechsfach-Weltmeister fehlt noch eine Top-6-Platzierung für die Olympia-Qualifikation.

Am Nachmittag bereits Olympia-Tickets

Spannung dürfte das Langlauf-Rennen auch deshalb bringen, weil Bundestrainer Hermann Weinbuch nach den 10 Kilometern bereits erste Olympiatickets vergeben will. Der Coach sagte am Samstag: "Jetzt kommt nochmal Bewegung rein, vor allem mit Johannes Rydzek, aber auch mit Fabian Rießle. Ich muss noch zwei Wochen ins Feld ziehen lassen, bis ich die bestimme, die zu Olympia fahren. Ich werde trotzdem am Sonntag nach dem Lauf zwei, drei oder vier – je nachdem wie das Rennen läuft – schon vornominieren. Die haben sich bereits abgesetzt und sind stabil in ihren Leistungen."

Vermutlich können sich Vinzenz Geiger, Terence Weber und Eric Frenzel, die im Gesamt-Weltcup auf den Rängen drei, vier und fünf liegen, über die Tickets freuen. Auch Julian Schmid als Weltcup-Achter hat gute Olympia-Chancen. Insgesamt darf Weinbuch fünf Athleten mit nach Peking nehmen.