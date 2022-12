Nordische Kombination Julian Schmid nach Springen unter den Top Ten Stand: 04.12.2022 10:51 Uhr

Beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lillehammer liegt Julian Schmid nach dem Springen als bester DSV-Athlet auf dem siebten Platz und hat gute Podestchancen.

Julian Schmid hat nach seinem Sprung auf 130,5 Metern noch alle Chancen auf einen Podestplatz. Der Oberstdorfer, der am Vortag das Gelbe Trikot an Jarl Magnus Riiber abgeben musste, geht mit einem Rückstand von 1:24 Minuten auf den norwegischen Dominator der letzten Jahre in den abschließenden 10-km-Lauf. Dem Führenden Riiber gelang ein Sprung auf 140 Meter und steht vor seinem 52. Weltcupsieg. Der 25-Jährige hat 16 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Mario Seidl, Jens Luraas Oftebro (NOR) liegt mit 28 Sekunden Rückstand auf Platz drei.

Gute Teamleistung

Neben Schmid haben auch die anderen deutschen Kombinierer Chancen auf einen Podestplatz. Manuel Faißt ist nach dem Springen Zwölfter, einen Platz dahinter liegt Johannes Rydzek, und hinter ihm reiht sich Vinzenz Geiger als 14. ein. Gelingt dem Olympiasieger wie schon am Vortag die Aufholjagd? Am Samstag (3.12.) schaffte der Allgäuer es vom 18. Platz auf das Podest. Geiger hat einen Rückstand von 1:43 Minuten auf Riiber.

Weiter hinten liegenJakob Lange, Fabian Rießle und Tristian Sommerfeldt. Sie haben die Positionen 30, 40 und 41 inne.

Der Langlauf startet um 14.45 Uhr.

