Weltcup in Lahti

Deutsche Kombinierer nach Springen mit Podestchance

Gleich vier deutsche Kombinierer schafften es beim Weltcup im finnischen Lahti beim Springen in die Top Ten und gehen mit besten Podestchancen in den abschließenden 10-Kilometer-Lauf. In Führung liegt der Japaner Akito Watabe.