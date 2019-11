Kombinierer Riiber führt nach Springen - Frenzel weit zurück

Der Norweger Jarl Magnus Riiber scheint auch dieses Jahr in einer eigenen Liga unterwegs zu sein. Der Norweger setzte sich mit 140,5 Metern an die Spitze und geht mit einem Vorsprung von 28 Sekunden auf seinen Landsmann Espen Björnstadt in den 5-Kilometer-Langlauf ab 15:00 Uhr (im Livestream bei sportschau.de und im Ticker). Platz drei belegt ebenfalls ein Norweger: Jens Luras Oftebro hat auf Riiber 1:02 Minuten Rückstand.

Frenzel und Rydzek springen hinterher

Kombinations-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau) hat noch eine kleine Chance auf eine Podestplatzierung. Der 28-Jährige liegt nach einem Sprung auf 130,0 m auf Platz acht und hat eine Minuten Rückstand auf den dritten Rang. Rießle geht 2:02 Minuten in den Langlauf. Manuel Faißt (Baiersbronn) ist als Fünfter bester Deutscher nach dem Springen. Auf den drittplatzieten Norweger hat er 0,43 Sekunden aufzuholen. Faißt kann aber im Laufen nicht mit den Besten mithalten.



Der siebenmalige Kombinations-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) ist als 33. (+4:55) ohne jede Chance auf eine Topplatzierung. Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek, der im Sommer wegen Verletzungsproblemen wenig auf der Schanze trainieren konnte, war nicht konkurrenzfähig und kam nur auf Platz 47 (+6:29).