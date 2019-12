Springen der Kombinierer abgebrochen

Am Ende war der Wind doch zu stark. Zunächst hatte die Jury noch versucht, das Springen von der Großschanze in Ruka auch am Sonntag (01.12.2019) durchzuziehen. Nach 14 Springern war jedoch Schluss. Das Springen wurde abgebrochen.

Riiber einsam in Front

Jarl Magnus Riiber

In die Wertung für den Langlauf geht nun der Trainingssprung vom Donnerstag. Beim sogenannten Pocket-Sprung war wie auch bei den Wettkämpfen am Freitag und Samstag der Norweger Jarl Magnus Riiber der Beste. Mit über einer Minute Vorsprung geht er ab 14 Uhr in die Loipe (live im Ersten und im Ticker auf sportschau.de).

DSV-Starter mit extremen Rückständen

Bester Deutscher war Manuel Faißt (Baiersbronn) als 9. mit glatt zwei Minuten Rückstand. Julian Schmied (Oberstdorf/+3:03 min) ist 14., Fabian Riele (Breitnau/+4:07 min) folgt auf Rang 21. Knapp dahinter liegen Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+4:13), Eric Frenzel (Geyer/+4:28). Johannes Rydzek liegt schon über sieben Minuten zurück. Ob alle am Nachmittag antreten, ist ungewiss.