Riiber siegt erneut - Geiger starker Zweiter

Der Norweger Jarl Magnus Riiber gibt auch in der noch jungen Saison der Nordischen Kombinierer das Tempo vor. Der Vorjahres-Gesamtsieger gewann am Samstag (30.11.2019) den Gundersen-Wettkampf. Nach seinem Auftaktsieg im finnischen Ruka am Freitag landete Riiber mit 142,5 Metern am Vormittag bereits weitesten Satz von der Schanze. Im Langlauf setzte er sich dann überlegen durch.

Auf einen starken zweiten Platz kam Vinzenz Geiger, der von Rang sieben noch auf Rang zwei nach vorn lief. Eric Frenzel wurde Neunter, Manuel Faißt wurde Zwölfter, Julian Schmid kam auf Rang 14,

Fabian Rießle wurde 18., Terence Weber 24., Johannes Rydzek 33.

Nicht am Start war der 19-jährige Deutsche David Mach nach einem Sturz und etwa neun minuten Rückstand. Den Sturz überstand er unverletzt, wegen des großen Rückstandes verzichtete er aber nach Absprache mit Bundestrainer Hermann Weinbuch auf einen Start.

