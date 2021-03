Jarl Magnus Riiber hat sich auch von schwierigen äußeren Bedingungen und den langen Wartezeiten mal wieder nicht irritieren lassen und seine Ausnahmestellung auch am letzten Weltcup-Wochenende der Saison untermauert. Nach 143 Metern wird er den 10-Kilometer-Langlauf am Nachmittag als Erster in Angriff nehmen und steht damit vor der Wiederholung seines Gesamtweltcup-Sieges aus den beiden Vorjahren. Hinter ihm folgen die beiden Japaner Akito Watabe (+6 Sekunden) und Ryota Yamamoto (+12 sek ).

Am Freitag keine Sprünge möglich

Der Wind ist das große Thema beim Saisonfinale in Klingenthal: Am Freitag waren wegen einer Sturmfront über Sachsen weder das Training noch der Provisorische Wettkampfsprung (PCR) möglich. So wurde am Samstag um 9 Uhr das Training nachgeholt, der für 10:15 Uhr angesetzte PCR musste aber nach 29 Startern wegen wechselhafter Winde abgebrochen werden.

Über 50 Meter Weitenunterschied

Und auch der Wettkampfsprung war von den äußeren Bedingungen beeinflusst und musste immer wieder unterbrochen werden, da der Wind außerhalb des vorgegebenen Korridors war. Das ergab letztlich im Klassement teils drastische Weiten-Unterschiede. Während die schwächeren Athleten zu Beginn des Wettkampfes bei schlechtem Wind teilweise nicht mal über die 100-Meter-Marke kamen, hatten die Kombinierer mit den niedrigen 30er-Startnummern richtiges Windglück.

Mario Seidl sprang 143 Meter, kurz danach kam Espen Andersen mit seinen 146 Metern bis auf 2,5 Meter an den Schanzenrekord heran. Daraufhin verkürzte die Jury erstmals. Sechs Springer später ging es eine weitere Luke nach unten. Der Grund waren die 149 Meter des Japaners Ryota Yamamoto - die einen neuen Bestwert für die Vogtlandarena bedeuten.

Manuel Faißt beim Springen in Klingenthal

Deutsche Topspringer ohne Windglück

Ausgerechnet bei den besten deutschen Kombinieren in diesem Winter schlief der Wind ein, so dass dieses keine Chancen auf eine Topweite hatten. Eric Frenzel landete bereits bei 123 Meter, Fabian Rießle bei 122 Meter. Damit haben beide auch im Kampf um den dritten Gesamtrang keine gute Karten, da Akito Watabe mit seinen 138,5 Meter knapp 1:45 Minuten vor ihnen liegt. Frenzel sprach von einer " Lotterie " und glaubt, dass es nach vorne " sehr eng wird ".

Auch Vinzenz Geiger musste bereits bei 123,5 Meter runter und liegt weitere 16 Sekunden hinter seinen Teamkollegen. " Der Abstand ist zwar sehr groß, aber mit dem Sprung bin ich eigentlich zufrieden, weil der Probedurchgang nicht so gut war. Ich bin froh, dass ich mich steigern konnte. Ich glaube, da ist schon noch etwas drin. Ich werde versuchen zu meinen Teamkollegen aufzuschließen und hoffe, dass wir gut zusammenarbeiten und noch einige einholen können ", gab sich der Weltcup-Zweite Geiger im Anschluss trotz der schwierigen Ausgangslage optimistisch.

Faißt bester DSV-Kombinierer

Die beste Ausgangslage aus dem DSV-Kader hat Manuel Faißt. Er sprang 136,5 Meter und geht als Sechster 40 Sekunden nach Riiber auf die Strecke. Terence Webers 130 Meter reichten für Rang zehn bei 1:24 Minuten Rückstand auf die Spitze. 14 Sekunden dahinter folgt Johannes Rydzek (129,5 m ).