Weltcup in Oslo

Faißt am Holmenkollen in Lauerstellung

Am Holmenkollen in Oslo ist Manuel Faißt noch Deutschlands heißestes Eisen im Feuer. An der Geburtsstätte des nordischen Skisports geht er am Samstag (09.03.) um 13:30 Uhr mit 33 Sekunden Rückstand auf Go Yamamoto ins Rennen über zehn Kilometer.