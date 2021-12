Umgekehrter Zeitplan

Da weder am Freitag noch am frühen Samstag wetterbedingt keine Probesprünge möglich waren, wurde das Wettkampfprogramm kurzfristig geändert und die Läufe vorgezogen. Statt des regulär vorgesehenen Gundersen-Wettkampfes gingen zunächst 25 Athletinnen im Massenstart über 5 Kilometer zeitgleich an den Start.

Deutsches Trio hält zu Beginn gut mit

Im dritten Weltcup-Rennen der Saison drückte Hansen, die in Lillehammer zum Auftakt beide Rennen gewann, direkt aufs Tempo. Nach gut zweieinhalb Minuten zog sich das Feld bereits in die Länge. Nowak und Gerboth hielten sich zunächst im Windschatten der Konkurrentinnen auf und hatten zur Halbzeit nur wenige Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Noch besser präsentierte sich Haasch, die sich zu Beginn der zweiten und letzten Runde nur wenige Hundertstel hinter der zwischenzeitlich führenden Russin Anastasia Gonchareva einreihte.

Enger Zieleinlauf

Mit fortlaufender Dauer forcierte Hansen das Tempo noch einmal und versuchte den Rückstand auf ihre Verfolgerinnen zu verkleinern. Doch sowohl Leinan Lund und Hagen als auch Haasch ließen sich nicht abschütteln. In einem packenden Zielsprint hatte Hagen am Ende knapp die Nase vor Lund. Haasch konnte auf der Zielgeraden sogar noch mit Hansen gleichziehen und nimmt damit nur 0,5 Punkte Rückstand mit ins Springen.

Springen ab 16:30 Uhr angesetzt

Nach einem Sprungtraining am Mittag geht es ab 16:30 Uhr mit den Wettkampfsprüngen weiter – vorausgesetzt die Wetterverhältnisse beruhigen sich.

jsc | Stand: 11.12.2021, 11:27