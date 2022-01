Überraschende Halbzeit-Führung bei Kombinierinnen

Nakamura auf der Strecke für alle zu schnell

Schnellste auf der Strecke war Anju Nakamura. Die Japanerin gilt als ausgewiesene Langlaufspezialistin unter den Kombiniererinnen und nahm der Weltmeisterin und Weltcupführenden Gyda Westvold Hansen (Norwegen) 17,1 Sekunden ab. Auf Rang drei liegt die Österreicherin Lisa Jansen (+22,5 Sekunden).

Haasch beste Deutsche auf Platz sieben

Beste Deutsche bei Halbzeit ist Cindy Haasch als Siebte (+ 50,5 Sekunden). Die 17-Jährige hatte am Vortag schon im Mixed-Wettbewerb gezeigt, was für eine starke Läuferin sie ist. Bis zur Halbzeit hielt sie in der Spitzengruppe mit. Als Nakamura antrat und die Gruppe sprengte, musste auch Haasch abreißen lassen. Jenny Nowak landete auf Platz 16 (+1:19,6), Maria Gerboth wurde 20. (+2:44,1)

Entscheidung auf der Schanze

Die Entscheidung fällt am frühen Abend auf der Normalschanze in Predazzo. Um 18 Uhr beginnt das Springen. Vier Sekunden Abstand in der Loipe bedeuten dabei einen Punkt bzw. einen knappen halben Meter Differenz auf der Schanze.