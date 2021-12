Nordische Kombination | Auftakt in Lillehammer

DSV-Frauen nach dem Springen mit Top-10-Chancen

Beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombiniererinnen in Lillehammer sind die deutschen Frauen mit ordentlichen Leistungen in den neuen Winter gestartet. An der Spitze haben sich drei Athletinnen abgesetzt.