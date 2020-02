Kombinierer nach dem Springen in Podestnähe

Joergen Graabak und Jarl Magnus Riiber liegen beim Teamsprint der Kombinierer nach dem Springen in Führung. Norwegen I geht mit sieben Sekunden Vorsprung auf Japan auf die Langlaufstrecke über 2x7,5 Kilometer (14.45 Uhr im Live-ticker bei sportschau.de).

Deutschland I mit Terence Weber und Manuel Faißt liegt als Dritter elf Sekunden hinter der Bestzeit. Weber (124,5 Meter) und Faißt (119,5) waren mit dem Springen nicht unzufrieden. "Mein Sprung war nicht so perfekt, Terence war aber stark. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Es liegen aber noch 15 Kilometer vor uns" , sagte Faißt. Das zweite deutsche Team mit Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek muss 1:13 Minuten aufholen, hat als Siebter Norwegen II und die beiden österreichischen Teams vor sich.

Weinbuch reagiert auf Sprungschwäche